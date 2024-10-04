Алекс Палоу дебютирует в «8 часах Индианаполиса»

Алекс Палоу в этот уик-энд дебютирует в новой для него дисциплине: трёхкратный чемпион IndyCar готовится выйти на старт «8 часов Индианаполиса» за рулём спорткара Mercedes-AMG GT3 Evo команды Lone Star Racing.

С одной стороны, технику подобного класса он не пилотировал давно – с 2019 года, когда выступал в японской серии Super GT. С другой, трасса дорожного типа, проложенная по территории знаменитого автодрома в Индианаполисе, ему отлично знакома, и он дважды выигрывал там этапы IndyCar. А теперь попробует свои силы в гонке серии GT World Challenge America.

«Это очень отличается от того, к чему я привык, – приводит слова Палоу Sportscar365. – Например, сложнее всего было привыкать к особенностям обзорности. Кроме того, в плане скорости и прохождения поворотов ощущения совершенно иные по сравнению с машиной IndyCar, например, какие-то участки круга вы не можете преодолевать на полном газу, хотя в IndyCar мы их проходим, практически не сбрасывая скорости.

Но согласен, это тоже неплохой опыт. На тренировках мы проехали какое-то количество кругов, хотя, как всегда на тренировках, пришлось решать ряд проблем, но в целом всё замечательно.

На машине IndyCar вы входите в поворот на торможении, а здесь этого делать нельзя, ведь спорткары генерируют минимум прижимной силы, к тому же на этих машинах есть системы ABS, а, кроме того, они тяжёлые. Здесь нет не только прижимной силы, но и уровень механического сцепления тоже намного ниже, поэтому вы не можете проходить повороты, не сбрасывая скорости…»

Но вообще Палоу далеко не новичок в гонках на выносливость, ведь он выступал 24-часовых марафонах в Дайтоне и Ле-Мане, но за рулём Cadillac V-Series.R, т.е.машины более мощной категории GTP/Hypercar.

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