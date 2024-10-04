БК Ровно обыграл Киев-Баскет в рамках Суперлиги FAVBET-2024/25

БК Ровно одержал свою вторую победу в сезоне следом за вчерашним триумфом над Прикарпатьем-Говерлой

БК Ровно обыграл Киев-Баскет (75:67) в центральном матче киевского бабла первого тура Суперлиги FAVBET-2024/25.

Киев-Баскет здорово начал игру, выдав впечатляющий стартовый рывок со счетом 9:0. Но БК Ровно удалось постепенно выровнять матч, а благодаря броску вместе с сиреной от Максима Мочанова выиграл стартовую четверть 19:16.

Во второй четверти перевес БК Ровно стал более очевидным — на большой перерыв он ушел с преимуществом в шесть очков (39:33).

В дальнейшем ровненский клуб спокойно контролировал происходящее на паркете и держал комфортную разницу в счете, что вылилось в итоговую победу 75:67.

Самым результативным в составе БК Ровно стал Айзея Фуллер, в активе которого 17 набранных очков. У Киев-Баскета отличный матч провел Павел Буренко, реализовавший 5 из 9 бросков из-за дуги, записав в общей сложности себе в актив 23 балла.

Напомним, что вчера БК Ровно в стартовом матче уверенно победил Прикарпатье-Говерлу (84:65), а Киев-Баскет в овертайме вырвал победу над Старым Луцком (89:86).

Завтра, 5 октября, регулярный чемпионат Суперлиги FAVBET-2024/25 продолжится матчами в Днепре, где хозяева будут принимать Кривбасс, и в Запорожье, куда приедут Черкасские Мавпы.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — БК Ровно 67:75 (16:19, 14:20, 19:21, 18:15)

Киев-Баскет: Зайцев 2, Буренко 23, Клевзуник 22 + 10 подборов, Сандул 6 + 8 подборов, Сафонов 4 – старт; Сушкин 5, Когут 3, Карпюк 2, Смитюх 0.

БК Ровно: Фуллер 17, Браун 6 + 12 подборов, Соловьов 10, Мочалов 8 + 5 подборов, Головчик 12 – старт; Поносов 10, Тимощук 8, Бизли 4, Рябой 0, Герасимчук 0, Гарбар 0, Кравченко 0.

Источник