Киев-Баскет повторно обыграл Старый Луцк и стал первым полуфиналистом Суперлиги FAVBET-2024/25

На большой перерыв киевляне ушли с преимуществом в десять очков

Киев-Баскет обыграл Старый Луцк (83:49) во втором матче четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25.

Первая четверть прошла в равной борьбе, а вот вторая десятиминутка всецело осталась за командой Дмитрия Забирченко, которая ушла на большой перерыв с преимуществом в десять очков.

Ключевой в сегодняшнем поединке стала третья четверть. Ее Киев-Баскет выиграл со счетом 24:6, фактически сняв все вопросы о победителе.

Самым результативным игроком матча стал Павел Буренко, на счету которого 26 набранных очков. Также стоит отметить Егора Сушкина, набравшего 24 балла.

Напомним, что первый матч в серии Киев-Баскет выиграл со счетом 76:70. Сама же серия длится до двух побед, поэтому подопечные Дмитрия Забирченко оформили выход в полуфинал.

Остальные полуфиналисты будут определяться в четвертьфинальных сериях Днепр — Прикарпатье-Говерла, Черкасские Мавпы — Кривбасс и БК Ровно — Запорожье. Во всех этих сериях пока сыграно по одному поединку.

Суперлига FAVBET-2024/25. Плей-офф. Четвертьфинал

Старый Луцк — Киев-Баскет 49:83 (17:17, 13:23, 6:24, 13:19)

Старый Луцк: Лесык 10 – 5 потерь, Ньютон 23 + 7 подборов, Кольченко 2 + 5 передач, Горобченко 3 + 5 передач, Дюпин 0 – старт; Михайлов 4, Лавани 4, Тимощук 2, Мусиенко 0, Белявый 0, Прозапас 0, Липовцев 0

Киев-Баскет: Сушкин 24 + 7 подборов + 6 передач – 5 потерь, Зайцев 3, Буренко 26 + 5 подборов, Клевзуник 4, Сандул 7 + 13 подборов – старт; Карпюк 12 + 10 подборов, Сафонов 4, Рыжков 2, Когут 1, Смитюх 0, Бур 0

Счет в серии — 0:2

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