Лоусон: Машина Racing Bulls отличается от RB21

Гонщики Racing Bulls Айзек Хаджар и Лиам Лоусон закончили в первой пятёрке вторую тренировку Гран При Японии, уступив лидеру Оскару Пиастри менее пяти десятых. В команде рассчитывают на высокий результат в субботней квалификации.

Айзек Хаджар (3-й): «Более чем обнадёживающая пятница. Мне понравилось сегодня пилотировать, поскольку здесь интересное сочетание машины и трассы. Впечатляющая трасса Формулы 1, на которой я хотел выступить с начала сезона. Особенно хорош действительно быстрый первый сектор.

В целом, мы хорошо провели первую и вторую тренировки – так было в Австралии и Китае, поэтому мы знаем, над чем работать дальше. Мне комфортно в машине, и, думаю, мы на правильной траектории, чтобы добиться хорошего результата завтра. Сделаем всё возможное, чтобы высоко квалифицироваться».

Лиам Лоусон (5-й): «Хороший день. Приятно вернуться в команду, все настроены очень позитивно. Я провёл много времени с командой, здесь работают потрясающие люди, и мне приятно вновь работать с ними.

Кроме того, здорово пилотировать в Сузуке на очень классной трассе. Благодаря новому асфальту на первом секторе она стала ещё быстрее.

В остальном хороший день, но, конечно, суббота важнее. Машина хорошо управляется и отличается по ощущениям от Red Bull. Нам удалось найти рабочий диапазон, машина быстра в этом сезоне, и я надеюсь, что завтра мы сможем повторить сегодняшнюю скорость».

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