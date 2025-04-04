Четвертая ракетка мира пропустит первый грунтовый “Мастерс” сезона

Четвертая ракетка мира и первая ракетка США Тейлор Фритц снялся с турнира ATP Masters 1000 в Монте-Карло из-за рецидива травмы брюшной мышцы, которую он получил во время полуфинального матча в Майами.



«Я ухудшил состояние травмы живота в полуфинале в Майами, и не смогу восстановиться вовремя, чтобы сыграть в Ниме на этой неделе», – заявил в понедельник американец. Во французском Ниме проходит выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown (U.T.S.), где Фритца заменил чех Томаш Махач.

Впрочем, пропуск Монте-Карло, одного из самых престижных турниров категории Masters 1000, значительно важнее. Это уже второе снятие Фритца из-за этой травмы – в феврале он не смог сыграть в Акапулько. Как отмечается, повреждение касается правой косой мышцы живота.

После поражения от Якуба Меншика в полуфинале Miami Open Фритц признался, что ухудшение началось еще в четвертьфинале против Маттео Берреттини: «В конце второго сета я почувствовал, что снова травмировал мышцу, с которой имею проблемы уже некоторое время», – пояснил теннисист.

Также от участия в Монте-Карло отказался и 22-й номер рейтинга ATP поляк Хуберт Хуркач, который еще не оправился от проблем со спиной, из-за которых он пропустил и соревнования в Майами.

Основная сетка турнира в Монте-Карло стартует в воскресенье. Новак Джокович и Карлос Алькарас получили места в противоположных половинах сетки. Джокович находится в той же половине, что и действующий чемпион Стефанос Циципас и вторая ракетка мира Александр Зверев, тогда как Алькарас расположился рядом с чемпионом Индиан-Уэллса Джеком Дрейпером.



btu.org.ua