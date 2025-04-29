Чемпион US Open-2024 дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение правил Антидопинговой программы тенниса

Международное агентство по обеспечению целостности тенниса (ITIA) объявило о дисквалификации австралийского теннисиста Макса Перселла на 18 месяцев за нарушение правил Антидопинговой программы тенниса (TADP).



27-летний спортсмен, бывшая восьмая ракетка мира в парном разряде, признал нарушение статьи 2.2 TADP (использование запрещённого метода). Речь идёт о внутривенных инфузиях объёмом свыше 500 мл, полученных им 16 и 20 декабря 2023 года, тогда как по правилам Всемирного антидопингового кодекса и TADP допускается не более 100 мл в течение 12 часов.

Перселлу было направлено уведомление о возможном нарушении 12 декабря 2024 года, после чего он добровольно согласился на временное отстранение. Полное расследование ITIA подтвердило факт нарушений. За сотрудничество с агентством срок дисквалификации был сокращён на 25%.

Дисквалификация Перселла действует с момента введения временного отстранения и завершится 11 июня 2026 года. Спортсмен также лишён всех результатов и призовых, заработанных в период с 16 декабря 2023 года до сдачи первого отрицательного допинг-теста 3 февраля 2024 года.

Как подчеркнула генеральный директор ITIA Карен Мурхаус, дело Перселла демонстрирует, что антидопинговые правила охватывают не только запрещённые вещества, но и запрещённые методы, а ITIA опирается на данные из различных источников для защиты принципов честной игры.

На время дисквалификации Максу Перселлу запрещено участвовать в любых теннисных мероприятиях, санкционированных ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Французской федерацией тенниса, Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета (Wimbledon) и USTA, а также национальными федерациями.

Отметим, что в прошлом году Макс Перселл пять раз доходил до финала на турнирах основного тура в парном разряде. Вместе со своим соотечественником Джорданом Томпсоном он стал чемпионом парного US Open, а также выиграл титулы на соревнованиях АТР в Далласе, Лос-Кабосе и Хьюстоне. Перселл и Томпсон также дошли до финала на Уимблдоне. В одиночном разряде австралиец стал финалистом турнира АТР в Истбурне, где уступил Тэйлору Фритцу.



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