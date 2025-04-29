Феттель рассказал, что дети против его возвращения в гонки

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель принял участие в записи подкаста Backstage Boxengasse. Среди прочего Себастьян в очередной раз заверил, что не планирует возобновлять гоночную карьеру.

Себастьян Феттель: «Думаю, я уже привык жить в несколько ином ритме. Я привык к семейной жизни. Дети как-то сказали, что не разрешают мне больше участвовать в гонках, поскольку им нравится, когда я много времени провожу дома. Конечно, мне приятно такое слышать».

Когда Себастьяна попросили прокомментировать слова Хельмута Марко, который назвал Феттеля своим идеальным преемником, немецкий гонщик ответил: «Есть только один Хельмут, и его роль предельно ясна.

Конечно, мой опыт и опыт Хельмута в определённом смысле похожи. Он вырос в автоспорте, хотя и в совершенно другое время, но колёса тогда вращались точно так же, как и сейчас. Сегодня важны все те же вещи, что и много лет назад, хотя Формула 1 значительно изменилась. Думаю, многое из его опыта можно передать.

Приведёт ли это к чему-то в будущем – посмотрим. Я продолжаю поддерживать с ним контакты. Несколько лет назад я спрашивал у Хельмута, как долго он ещё собирается работать, и он ответил, что не так и много времени. Но он по-прежнему на своём месте.

Будет обидно, если после его ухода никто не займёт его должность. Тогда команде предстоит развиваться в другом направлении».

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