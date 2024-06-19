Алонсо: Мы немного потеряли тот героизм, что был раньше

Фернандо Алонсо дебютировал в Формуле 1 в 2001-м. С тех пор машины стали гораздо более сложными, но испанец в интервью The Times заявил, что не чувствует былого уважения.

Фернандо Алонсо: «Гонщикам нынешнего поколения стало проще управлять машинами Формулы 1. Не могу сказать, что скучаю по тем временам, но я помню, что когда дебютировал и приехал на соревнования, я чувствовал уважение, ведь я был одним из тех героев, которые управляют этими супербыстрыми машинами.

Сейчас, когда молодой гонщик дебютирует в 16 или 17 лет, это воспринимается совершенно иначе. С годами мы немного потеряли то героическое, что было раньше.

Я помню, как 20 лет назад, когда я пришел в Формулу 1, инженер не мог ничего объяснить мне о машине. Все считали, что гонщик должен знать, как управлять машиной.

У нас не было симуляторов, каждую трассу приходилось изучать во время прогулки перед началом уик-энда. Сейчас гонщики очень хорошо подготовлены, они проезжают 200-300 кругов на симуляторе и прекрасно знают каждую кочку, каждый поворот, каждый поребрик. Да и команды имеют всю полноту информации и могут сказать гонщику, как тормозить в конкретном повороте, как прогревать шины, как готовиться к квалификации, как пилотировать в гонке».

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