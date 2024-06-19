Познань. Сачко вышел во второй круг, Белинский проиграл свой дебютный матч в основе

Украинские теннисисты провели стартовые матчи на «челленджере» в Польше

Познань, Польша • 17-23 июня • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виталий Сачко, посеянный под пятым номером, одержал победу над «квалифаером» Матеем Додигом из Хорватии — 6:4, 6:4. Украинец девятый раз в этом году играет в основе соревнований серии ATP Challenger и одержал пятую победу.

За свой первый четвертьфинал в сезоне Сачко будет бороться с ещё одним победителем квалификации — португальцем Гаштаном Элиасом.

Вячеслав Белинский, получивший wild card в основную сетку, потерпел поражение от местного игрока Камила Майхжака со счётом 3:6, 4:6. Для украинца это был первый матч в основной сетке «челленджера».

Отметим, что оба теннисиста в воскресенье выиграли титулы: украинец стал чемпионом турнира ITF M15 в Кошалине (Польша), а поляк победил на «челленджере» в Братиславе (Словакия).

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