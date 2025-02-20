Прага (W75). Соболева одержала непростую победу на старте турнира

Украинская теннисистка Анастасия Соболева выиграла первый матч в основной сетке турнира ITF в Чехии



Анастасия Соболева (№226 WTA) в трехсетовом противостоянии за 2 часа и 31 минуту победила чешку Барбору Палицову (№188 WTA) – 6:1, 5:7(5), 6:3.

В ходе встречи представительница Украины подала два эйса, допустила одну двойную ошибку (у соперницы – один эйс и семь двойных ошибок), сделала восемь брейков и проиграла пять геймов на своих подачах.

Следующей соперницей Соболевой будет немка Элла Зайдель (№129 WTA), которая посеяна под вторым номером.

btu.org.ua