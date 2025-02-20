Месси мог в начале карьеры оказаться в Серии А

Бывший президент "Интера" Массимо Моратти рассказал о футболистах, трансферы которых в команду могли состояться.

"Мы следили за Месси на чемпионате мира U-18. Были близки к тому, чтобы его подписать, но когда я узнал, что "Барселона" делала для него из-за его проблем со здоровьем, я решил отступить, честно".

“Тогдашние владельцы “Ромы” были по уши в долгах. Президент был в таком отчаянии, что даже предложил мне Тотти. Плакал. Тотти, возможно, все равно решил остаться в Риме, но мы в "Интере" решили не трогать его. Это футбольные, сентиментальные вещи”, – сказал функционер.

Нефтепромышленник владел клубом с 1995 по 2013 годы, а затем до 2018-го занимал должность почетного президента.

www.ua-football.com