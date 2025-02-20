Юки Цунода: Теперь я буду ругаться ещё больше

Для Юки Цуноды английский язык – не родной, он не придаёт большого значения корректности привычных с картинга слов, но в FIA не сделают исключений для японского гонщика, так что ему наравне со всеми придётся следить за своим лексиконом.

Юки Цунода: «На мой взгляд, используемые нами ругательства подчёркивают нашу индивидуальность. Но всему есть предел, и когда вы к нему близки, есть шанс перейти грань, что может быть неприятно окружающим.

В спорте ругаемся не только мы, но для нас есть соответствующие тренинги, исправляющие речь. И я в последнее время почти не ругаюсь.

Возможно, теперь я буду больше ругаться в жизни, ведь выражаться на трассе теперь нельзя, за это штрафуют, но я постараюсь не сболтнуть лишнего».

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