АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх поделился мнением о возвращении в бокс 15-раундовых поединков.

«Я не поддерживаю эту идею. Я больше не хочу это видеть в боксе, ведь это вредит здоровью боксеров. Даже 12 раундов даются тяжело боксерам, не то что 15. Поединки на 15 раундов не должны быть разрешены», – сказал Турки.

В 70-ых и 80-ых годах проводились бои на 15 раундов, но впоследствии авторитетные боксерские организации сократили их до 12.

Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять статус абсолютного чемпиона мира.

sport.ua