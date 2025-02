Видео: Алонсо и Стролл – «секретные агенты» Aston Martin

Вчерашнее лондонское шоу F1 75 Live получилось по-настоящему ярким, но команды по-разному понимали свои задачи и по-разному обставили свою часть программы.

Aston Martin была одной из тех, кто отличился даже на этом впечатляющем фоне – наверняка к этому приложил руку и продюсер Брайан Бёрк, отвечавший за всё действо. Фернандо Алонсо ещё накануне заинтриговал всех, сообщив, что они приготовили «кое-какие сюрпризы» – и это не было преувеличением.

Команде из Сильверстоуна в чём-то проще, ведь бренд Aston Martin в массовом сознании прочно ассоциируется со знаменитой «бондианой» – весь мир знает, что Джеймс Бонд, секретный агент 007, последние 60 лет (начиная с фильма Goldfinger, вышедшего в прокат в 1964 году) предпочитает автомобили именно этой марки.

Эксплуатировать тему легендарного киногероя можно бесконечно, а уж если надо устроить классное шоу, то без этого просто не обойтись. И в Aston Martin постарались от души, сделав весьма зрелищный видеоролик по мотивам эпизода с погоней на катерах по Темзе из фильма 1999 года «И целого мира мало» (в оригинале The World Is Not Enough).

Только вместо одного агента 007, которого в том фильме – это была 19-я серия официальной «бондианы» – играл Пирс Броснан, мы увидели двух: 0014 и 0018. Имена эти «артистов» тоже хорошо известны.

Современные цифровые технологии позволяют многое, и создатели ролика использовали их возможности на полную катушку. Ролик, разумеется, сопровождался культовой музыкальной темой, которая звучит во всех фильмах о приключениях Джеймса Бонда. Сочинил её британский композитор Монти Норман, но знаменитой она стала уже в аранжировке Джона Барри в исполнении его оркестра.

После фильма «Доктор Ноу» 1962 года, где она прозвучала впервые, эта тема была воспроизведена во множестве вариаций, и вчера мы услышали одну из более современных.

В общем, команда Aston Martin порадовала не только своих болельщиков, но и поклонников «бондианы», ведь когда всё сделано по-настоящему качественно, это всегда приятно.

Пресс-служба команды на своём канале в YouTube выложила свою часть вчерашнего шоу, и ролик, о котором идёт речь, начинается на 19 секунде экранного времени и продолжается до отметки 1 минута 03 секунды, но имеет смысл посмотреть весь 8-минутный эпизод. Велика вероятность, что даже те, кто его уже видел, получат удовольствие второй раз.

Стоит добавить, что презентация Aston Martin также сопровождалась выступлением нигерийской певицы Tems, обладательницей двух премий «Грэмми».

Источник