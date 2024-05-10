Шовлин: Важно решить проблемы с управляемостью

Главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин доволен работой новинок в Майами, но соперники тоже не стоят на месте…

Энди Шовлин: «Мы привезли в Майами примерно половину подготовленных новинок, остальные поставим в Имоле. Они сработали примерно так, как мы рассчитывали. Проблема в том, что и соперники развивают свои машины – все видели прогресс McLaren и их успех.

Проблемы с управляемостью, с которыми приходится бороться нашим гонщикам, не позволяют говорить о том, что новинки позволили сделать шаг вперёд. Как правило, мы видим, что машина от сессии к сессии ведет себя совершенно по-разному. Пока мы не разберемся с этим, реального прогресса ждать не стоит.

По итогам последних гонок у нас есть четкое представление о том, что нужно сделать с машиной, чтобы она была более удобной для гонщиков, чтобы ей можно было доверять и на 100% атаковать в квалификации. В ближайших трёх-четырёх гонках мы покажем несколько перспективных новинок. Идет напряженная работа, надеюсь, скоро мы увидим её плоды».

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