Джеймс Ваулз: Команда обрела новое качество

В Williams довольны прогрессом в процессе обновления команды и оптимизации производственных процессов

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «В этом году мы смогли оптимизировать процессы проектирования и производства на базе в Гроуве, сократили время подготовки новинок и часто привозили новинки до запланированных сроков. В Спа мы пошли на определённый риск, имея всего три комплекта новых деталей, но эти новинки сработали и команда смогла сделать важный шаг вперёд.

Уникальная особенность этого сезона в том, что у всех команд средней группы новинки отлично работали, из-за этого мы, после удачного начала сезона, стали откатываться назад. Нам нужно было поставить это обновление [в Спа], чтобы отыграть отставание, и всё получилось. Это говорит о том, что мы всё сделали верно.

Мы планомерно готовимся к следующему сезону, устраняя свои слабые места. В прошлом году машина была слишком тяжёлой. У нас не было нужного количества запчастей. Мы пытались реализовать свои идеи, но не добивались нужного результата.

Одно из самых важных улучшений за последние 24 месяца — это обеспечение возможности максимально быстрой доставки предложенного решения на трассу по разумной цене, и это видно на примере машины этого года. Машина была готова вовремя, с достаточным количеством запчастей. Мы стабильно дорабатывали её по ходу сезона, сделали несколько передних антикрыльев, несколько вариантов аэродинамического обвеса. Команда обрела новое качество, серьёзно прибавила в эффективности работы, уверенно работая в рамках ограниченного бюджета. Всё это настраивает на оптимизм в 2026-м. Уверен, в следующем сезоне мы сможем удивить».

