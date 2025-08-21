Полесье – Фиорентина: где смотреть матч Лиги конференций

В четверг, 21 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА, где житомирское «Полесье» встретится с именитой «Фиорентиной» из Италии.

Трансляция

Игра пройдет в словацком Прешове на стадионе «Татран», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Транслировать будет платформа Киевстар ТВ.

Полесье

Путь команды Руслана Ротаня в еврокубках начался со второго квалификационного раунда. Старт получился смазанным: поражение от андорской «Санта-Коломы» (1:2). Однако в ответной встрече «стая» реабилитировалась и одержала разгромную победу 4:1. В следующем этапе сценарий перевернулся: уверенный успех над «Пакшем» (3:0) в первой игре и напряженная ответка, где «Полесье» уступало 0:2 почти до финального свистка, но забило гол, сняв все вопросы о проходе дальше.

В чемпионате Украины ситуация сложнее. Житомирянам удалось победить «Карпаты» на старте сезона, но затем последовали два поражения — от «Колоса» и ЛНЗ. И если в матче против ковалевцев была ротация, то с черкасской командой играла практически основа, но очков набрать так и не удалось. После игры пресс-служба ЛНЗ с иронией назвала себя «черкасской Фиорентиной», намекая на сходство клубных цветов.

Главной кадровой потерей остается левый защитник Богдан Михайличенко — он отбывает двухматчевую дисквалификацию после красной карточки в поединке с «Пакшем». Также вызывает вопросы форма отдельных игроков: голкипер Волынец чередует эффектные сейвы с ошибками, а центрбек Бескоровайный нередко теряет позицию, из-за чего тренеру приходится менять его в перерыве.

Фиорентина

Флорентийский клуб занял шестое место в чемпионате Италии прошлого сезона, что позволило сразу стартовать с плей-офф Лиги конференций. Пока «фиалки» не провели ни одного официального матча, ведь Серия А еще не стартовала, что в определенной мере дает преимущество «Полесью» в игровой практике.

Однако в остальном перевес на стороне итальянцев. Команду возглавляет опытный наставник Стефано Пиоли, известный своим чемпионством в Серии А. В составе «Фиорентины» есть яркие имена: Давид де Хеа, Эдин Джеко, Робин Гозенс, Мойзе Кин. На правом фланге играет Додо, хорошо знакомый украинским болельщикам по выступлениям за «Шахтер».

Стоит напомнить, что флорентийцы дважды доходили до финала Лиги конференций — в 2023 и 2024 годах, что подчеркивает серьезное отношение клуба к турниру. Последняя проверка перед поездкой в Словакию также была непростой — «Фиорентина» сыграла товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Статистика встреч

Это будет первая встреча «Полесья» и «Фиорентины» в истории.

Ориентировочные составы

Полесье: Волынец – Кравченко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский – Бабенко, Андриевский – Гуцуляк, Леднев, Назаренко – Филиппов.

Фиорентина: де Хеа – Понграчич, Комуццо, Раньери – Додо, Гудмундссон, Зом, Фаджоли, Гозенс – Джеко, Кин.

Прогноз

Шансы «Полесья» оцениваются скептически. Итальянцы выглядят фаворитом в обоих матчах, однако болельщики надеются, что команда Руслана Ротаня сможет проявить характер и достойно представить украинский футбол.

