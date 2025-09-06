Ирландия – Венгрия: прогноз и где смотреть матч ЧМ-2026

В субботу, 6 сентября, состоится матч квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Ирландии и Венгрии. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника traveller.com.ua.

Трансляция

Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени. Трансляцию игр отбора проводит платформа MEGOGO.

Ирландия

Сборная Ирландии в прошлогодней Лиге наций выступила не слишком убедительно. Команда набрала 6 очков в шести матчах и заняла третье место в своей группе, что привело её к стыковым играм за сохранение прописки в дивизионе B. В переходных матчах ирландцы встретились с Болгарией и добились победы с общим счётом 4:2.

После участия в Лиге наций сборная провела два товарищеских матча — против Сенегала и Люксембурга. Оба поединка завершились вничью.

Венгрия

Сборная Венгрии также не смогла показать стабильности в Лиге наций. Команда заняла третье место в группе дивизиона А, набрав 6 очков. Это привело её к переходным играм за сохранение места в элите турнира. Там венгры уступили Турции с общим счётом 1:6 и покинули высший дивизион.

После Лиги наций Венгрия провела два товарищеских поединка: проиграла Швеции (0:2) и обыграла Азербайджан (2:1).

Личные встречи

В XXI веке сборные Ирландии и Венгрии не встречались в официальных турнирах. Однако в 2024 году команды провели товарищеский матч, в котором победу со счётом 2:1 одержала Ирландия.

Интересные факты

В последних восьми официальных матчах Ирландия только один раз сохранила ворота сухими.

Венгрия пропустила 17 голов за восемь игр в прошлогодней Лиге наций.

В шести домашних поединках Ирландия одержала лишь две победы при четырёх поражениях.

Прогноз

Аналитики букмекерских контор рекомендуют ставку на «тотал больше 2» с коэффициентом 1.89.

Напомним, мы также писали обзор матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция: 0:2.