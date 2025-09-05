Украина уступила Франции в отборе ЧМ-26: фото, видео, обзор

Сборная Украины потерпела поражение от Франции в матче отбора на чемпионат мира-2026. Встреча прошла во Вроцлаве на стадионе «Тарчиньски Арена» и завершилась победой гостей со счетом 0:2. Голы забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе. обзор матча подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Французы начали игру в привычном стиле — с высоким прессингом и контролем мяча. Уже на 10-й минуте это принесло результат: Барколя прорвался по левому флангу и прострелил в центр, где Олисе точно пробил в угол ворот Трубіна. Пропущенный мяч выбил украинцев из ритма, и до конца первого тайма они действовали с оглядкой на оборону, стараясь не допустить другого провала. При этом Трубин несколько раз выручал команду, а Забарный и Матвиенко надежно перекрывали зону штрафной.

После перерыва Украина сыграла смелее и сумела создать несколько моментов, которые могли изменить ход матча. Самый яркий эпизод произошел на 65-й минуте: после подачи Зинченко Довбик пробил головой, но Конате вынес мяч с линии ворот. Через минуту шанс имел Забарный, который с двух метров отправил мяч в перекладину. Эти упущенные моменты стали ключевыми — именно тогда Украина могла сравнять счет и переломить встречу. Судаков активно двигал игру в атаке, а Ярмолюк и Калюжный пытались навязать борьбу в центре поля, но французы выдержали давление.

Финальная часть матча вновь осталась за французами. На 82-й минуте Килиан Мбаппе продемонстрировал свой индивидуальный класс: обыграл Забарного, сместился в центр и хлестким ударом отправил мяч в угол ворот Трубіна. После этого Украина вынуждена была раскрываться, и у Ваната был шанс сократить отставание, но он не сумел переиграть Меньяна в концовке.

Франция показала разницу в классе и хладнокровно использовала свои моменты. При этом украинцы сыграли не так безнадежно, как может показаться по счету. Команда Сергея Реброва выстроила дисциплинированную оборону и сумела создать минимум три голевых эпизода, чего не хватило — это реализации. Если бы Довбик или Забарный забили, концовка могла бы сложиться иначе. Важно отметить и действия Трубіна, который несколько раз спасал команду и не позволил счету стать разгромным.

В итоге Франция закономерно победила и укрепила позиции фаворита группы D, а Украина, несмотря на поражение, получила важный опыт и доказала, что способна навязывать борьбу даже топовой сборной. Для продолжения борьбы за выход на чемпионат мира команде необходимо повысить реализацию и избежать потерь концентрации против соперников такого уровня.

Украина – Франция – 0:2

Голы: Олисе (10), Мбаппе (82).

Украина: Трубин, Зинченко (Волошин, 87), Матвиенко, Забарный, Конопля, Гуцуляк, Калюжный, Судаков (Бондаренко, 83), Ярмолюк (Очеретько, 83), Зубков (Назаренко, 76), Довбик (Ванат, 76).

Франция: Меньян, Динь, Упамекано, Конате, Кунде (Гюсто, 92), Тчуамени, Коне, Дуе (Дембеле, 46; Экитике, 81), Олисе (Аклюш, 92), Барколя (Рабьо, 76), Мбаппе.

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды).

Стадион: «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша).

