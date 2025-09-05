Карпаты расстались с Владимиром Езерским: почему уволили?

Львовские «Карпаты» объявили о прекращении сотрудничества с украинским тренером Владимиром Езерским. Пресс-служба клуба не стала раскрывать причины такого решения. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Езерский вошел в тренерский штаб «Карпат» в январе прошлого года и занимал должность специалиста по организации игры в обороне. Параллельно он продолжал работу в структуре молодежных сборных Украины, совмещая обе должности.

Свою карьеру футболиста Езерский завершил в 2014 году. В разные годы он выступал за киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Карпаты», «Днепр» и другие клубы украинской Премьер-лиги.

После завершения игровой карьеры специалист работал в тренерском штабе «Днепра» (2014–2016), а с 2017 года возглавлял юношеские и молодежные сборные Украины.

«Карпаты» начали новый сезон украинской Премьер-лиги с трех ничейных результатов и одного поражения. Команда под руководством Андрея Лупашко набрала три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч львовский клуб проведет 14 сентября на своем стадионе против «Полтавы».

