Connect with us
Футбол

Гости сравняли в конце встречи. Порту и Спортинг сыграли вничью в драматичном матче

Гости сравняли в конце встречи. Порту и Спортинг сыграли вничью в драматичном матче

    • 7 февраля состоялся матч "Порту" – "Спортинг" в рамках 21-го тура Примейра-лиги.

    Уже на 8-й минуте Инасиу из "Спортинга" попытался пробить, но его удар оказался неточным – мяч полетел далеко в сторону от правой стойки. А вот уже на 42-й минуте матча гости вышли вперед. Фреснеда получил пас в штрафной площадке и реализовал момент.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • После перерыва "Порту" имел возможность отыграться, но Силва выдал необычайный сейв. Однако на 90+4-й минуте хозяева сравняли счет – 1:1.

    Примейра-лига. 21-й тур
    "Порту" – "Спортинг" – 1:1
    Гол: Фреснеда 42', Лоудер 90+4

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis