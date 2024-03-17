Барселона уверенно победила Атлетико, Валенсия с Яремчуком проиграла Вильярреалу: результаты матчей 29 тура Ла Лиги

В 29 туре испанской Ла Лиги-2023/24 состоялось пять поединков.

Валенсия с украинцем Романом Яремчуком в стартовом составе проиграла Вильярреалу (1:0).

Отметим удачные действия нашего форварда перед матчем за сборную Украины. На 26-й минуте Уго Дуро сбросил на Яремчука и тот сразу же вернул забившему гол партнеру. Впрочем, арбитр зафиксировал офсайд. На 70-й минуте Манди схватил Романа за руку в центре поля, сорвав контратаку, за что получил желтую карточку. Через минуту украинский нападающий был заменен.

Чемпионат Испании — Ла Лига

29 тур, 17 марта

Райо Вальекано — Бетис 2:0

Голлы: 1: 0 — 40' Лежен, 2:0 — 78' Камельо.

Вильярреал — Валенсия 1:0 (0:0)

Гол : 1:0 — 54' Куэнка.

Лас-Пальмас — Альмерия 0:1 (0:1)

Гол: 0: 1 — 14' Лео Паптистан.

Севилья — Сельта 1:2 (1:0)

Голлы: 1:0 — 18' Эн Несири, 1:1 — 72' Перес, 1:2 — 78' Ларсен.

Атлетико Мадрид — Барселона 0:3 (0:1)</0:1 — 38 Феликс, 0:2 — 47 Левандовский, 0:3 — 65 Лопес

Накануне Реал Сосьедад победил Кадис благодаря голам Мерино и Захаряна, а ;Реал с украинцем Андреем Луниным переиграл Осасуну.

Напомним, украинский полузащитник Виктор Цыганков пропустил матч с Хетафе из-за повреждений, однако хавбек уже прибыл в лагерь сборной Украины.

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