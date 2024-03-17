«Мое эго не позволит мне отступить». Нганну намекнул, что не уйдет из бокса

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Камерунский боксер Франсис Нганну (0–2), который сделал себе имя благодаря успешной карьере в UFC, намерен получить ещё один бой с топовым боксером.

«Что дальше? Возможно, третий боксерский поединок. Сейчас мне кажется, что бокс что-то мне должен. Мне нужно вернуть то, что бокс отнял у меня.

Думаю, мое эго не позволит мне отступить и оставить все так. Если я вернусь к тренировкам, извлеку уроки, то смогу исправить ситуацию и добыть победу. Победу в жизни, а не только в спорте», − сказал тяжеловес.

Франсис в первом своем поединка уступил Тайсону Фьюри решением суддей, а неделю назад проиграл Энтони Джошуа нокаутом во втором раунде.

sport.ua