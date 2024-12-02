Претенденты на пояс Усика проведут мега-бой

WBC санкционирует поединок за статус обязательного претендента на титул между Джан Чжилеем и Агитом Кабайелом. Об этом сообщает Sky Sports.

Позже с победителем этого боя может встретиться британец Энтони Джошуа, который, вероятно, пока не будет проводить реванш против Даниэля Дюбуа за пояс IBF.

Напомним, на данный момент поясом WBC владеет украинец Александр Усик, который 21 декабря проведет бой-реванш против британца Тайсона Фьюри.

Последним соперником Чжилей был Деонтей Уайлдер, который был нокаутирован.