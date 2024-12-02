Арсенал хочет сбросить «балласт»: есть ли в нем Зинченко

Лондонский «Арсенал» планирует продать сразу 6 футболистов, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.

По данным британской прессы, «канониры» хотят продать Александра Зинченко, Габриэля Жезуса, Якуба Кивиора, Самбу Локонга, Риса Нельсона и Нуну Тавареша.

Продать всех игроков из списка зимой «Арсеналу» будет очень сложно, поэтому часть футболистов лондонцы планируют продать уже следующим летом.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за «Арсенал» 8 матчей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.