Германия хочет украсть у сборной Украины нападающего из Байера

В Германии начали обсуждать возможность вызова в одну из юношеских сборных 17-летнего украинского нападающего леверкузенского «Байера» Артема Степанова. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

Как известно, Степанов играл за сборные Украины U-16, U-17 и U-19, что оставляет возможность для смены спортивного гражданства. Артем родился в Луцке и находился в академиях «Волыни» и донецкого «Шахтера».

При этом сам игрок на данный момент не комментировал информацию относительно возможного интереса со стороны Германии.

Напомним, недавно футболист дебютировал за немецкую команду в Лиге чемпионов.