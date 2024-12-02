Гвардиоле выделять 200 млн на решение кризиса в Манчестер Сити

Руководство «Манчестер Сити» после поражения в матче 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля» хочет пойти на радикальные меры, чтобы вытащить клуб из затянувшегося кризиса.

Как известно, «горожане» не могут выиграть уже 7 матчей – шесть поражений и одна ничья.

По данным Daily Star, Пепу Гвардиоле выделять 200 млн фунтов стерлингов для трансферов во время зимнего окна.

В команде посчитали, что из-за недостаточней активности летом ситуация усугубилась и теперь команда страдает из-за отсутствия глубины состава.

На данный момент в шорт-лист «Сити» входят несколько игроков: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Виктор Дьекереш («Спортинг») и Бруно Гимараеш («Ньюкасл»).