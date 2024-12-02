Стало известно, остается ли Шовковский тренером Динамо

Руководство киевского «Динамо» не планирует увольнять главного тренера команды Александра Шовковского, несмотря на 5 поражений в еврокубках. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

Он заявил, что Шовковский остается 100%, несмотря на результаты в еврокубках.

«У него есть шанс выиграть чемпионат, и это для «Динамо ключевое». Весна – ключевой момент для Шовковского. Ему не хватает опыта, но если не работать, то и опыта не будет», – сказал он.

Напомним, столичный клуб сейчас идет на первом месте в УПЛ вместе с «Александрией», опережая донецкий «Шахтер» на шесть пунктов.