Флорианополис. Олейникова разгромила россиянку в своём стартовом матче

Александра Олейникова вышла во второй круг на турнире WTA 125 в Бразилии
Флорианополис, Бразилия • 2-8 декабря • грунт • $115,000
Действующая чемпионка: Айла Томлянович (Австралия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
В первом круге украинская теннисистка победила Алевтину Ибрагимову со счётом 6:4, 6:0.
Следующая соперница Олейниковой определится во вторник в противостоянии Майя Хвалиньска (Польша, 7) – Анхела Фита Болуда (Испания).
Александра Олейникова будет бороться за свой первый четвертьфинал на турнирах WTA 125.