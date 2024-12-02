Флорианополис. Олейникова разгромила россиянку в своём стартовом матче

Александра Олейникова вышла во второй круг на турнире WTA 125 в Бразилии



Флорианополис, Бразилия • 2-8 декабря • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Айла Томлянович (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В первом круге украинская теннисистка победила Алевтину Ибрагимову со счётом 6:4, 6:0.

Следующая соперница Олейниковой определится во вторник в противостоянии Майя Хвалиньска (Польша, 7) – Анхела Фита Болуда (Испания).

Александра Олейникова будет бороться за свой первый четвертьфинал на турнирах WTA 125.

btu.org.ua