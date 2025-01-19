Australian Open. Элина Свитолина против Вероники Кудерметовой в четвертьфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина завтра сыграет за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Поединок против “нейтральной” Вероники Кудерметова откроет дневную сессию на главном корте турнира в 02:30 по киевскому времени



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 20.01.2025): 483/257

Призовые за карьеру: $24,309,612



Дата рождения: 24/04/1997 (27 лет)

Место рождения: Казань, россия

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2023 – Tokyo; 2021 – Charleston)

Высший рейтинг WTA: 9 (24/10/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 20.01.2025): 366/252

Призовые за карьеру: $7,858,443

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H2H: 0-2

2021 | Дубай (WTA 500) | Хард | 1/4 | Кудерметова – 5:7, 6:3, 7:6(6)

2019 | Москва (WTA 500) | Хард (зал) | R2 | Кудерметова – 6:2, 1:6, 7:5

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Сорана Кырстя (Румыния, №71) 6:4, 6:4

R2: Кэролайн Доулхайд (США, №83) 6:1, 6:4

R3: Жасмин Паолини (Италия, №4) 2:6, 6:4, 6:0

Вероника Кудерметова

R1: Оливия Гадецки (Австралия, №106) 6:1, 6:1

R2: Кэти Бултер (Великобритания, №25) 7:6(3), 2:6, 6:2

R3: Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, №17) 6:4, 6:2

История на турнире

Элина Свитолина – 25/11 | Свитолина 12-й раз играет на Открытом чемпионате Австралии и 12-й раз выступает в основной сетке. Свой лучший результат она показала в 2018 и 2019 годах, когда дошла до четвертьфинала.

Вероника Кудерметова – 8/7 | Кудерметова 8-й раз играет на Australian Open и 7-й раз в основной сетке. Она впервые в карьере вышла в четвертый круг австралийского “мэйджора”.

Выступления на харде (на 20/01/2025):

Элина Свитолина – 319/153 (3/0 в этом году)

Вероника Кудерметова – 219/159 (5/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025

Элина Свитолина – 0/0

Для Элины Свитолиной это первый турнир с сентября прошлого года.

Вероника Кудерметова – 2/2

WTA 500 – 0/1 | Брисбен – R1

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, П, В

Вероника Кудерметова – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 45/24 | Свитолина не проигрывала теннисисткам из росии с января 2022 года, выиграв семь последних таких поединков.

Вероника Кудерметова – 18/6 | Кудерметова выиграла два последних поединка против украинок, в том числе прошлогодний против Даяны Ястремской в Дубае.

Элина Свитолина проведет 591-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 380 побед (64%).

Вероника Кудерметова проведет свой 306-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 172 победы (56%).

Элина Свитолина проведет свой 145-й матч в основной сетке на турнирах Grand Slam. На ее счету 101 победа (70%).

Вероника Кудерметова проведет свой 44-й матч в основной сетке на турнирах Grand Slam. На ее счету 21 победа (49%).

Элина Свитолина 19-й раз сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam (5-й раз в Австралии). 11 раз Элина проходила эту стадию (два раза в Австралии). В прошлом году Свитолина проиграла на этой стадии на Australian Open, Ролан Гаррос, а на Уимблдоне одержала победу.

Вероника Кудерметова 3-й раз сыграет в четвертом круге турнира Grand Slam (впервые в Мельбурне). Единственный раз, когда она преодолела этот раунд – Ролан Гаррос-2022.

Победительница этого матча получит 665 000 австралийских долларов призовых и 430 рейтинговых очков. Проигравшая – 420 000 австралийских долларов призовых и 240 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGBET считает небольшой фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,65. На победу Вероники Кудерметовой предлагается коэффициент – 2,14.

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