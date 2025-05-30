Первая ракетка Франции снялся с Ролан Гаррос после тяжелой пятисетовой победы

14-я ракетка мира Артур Фис отказался от продолжения борьбы на Открытом чемпионате Франции из-за травмы



О своей травме Фис расскажет завтра утром во время специальной пресс-конференции. Вчера, в матче второго круга, французский теннисист обыграл в тяжелом пятисетовом поединке испанца Жауме Мунара и по ходу встречи жаловался на проблемы со спиной.

В этом сезоне 20-летний Артур Фис впервые дошел до третьего круга на домашнем “мэйджоре”.

В третьем раунде Фис должен был сыграть против “нейтрального” Андрея Рублева, который теперь без игры прошел в 1/8 финала.



btu.org.ua