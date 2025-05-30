Эстебан Окон: Машине не хватало всего понемногу

В пятницу в Haas F1 работали с тремя гонщиками – утром Эстебан Окон временно уступил машину Рио Хиракаве, а днём вернулся за руль…

Эстебан Окон (18-й): «Это было непросто. Нужно во многом разобраться, сегодня машине не хватало всего понемногу – баланса, предсказуемости, сцепления. Нужно понять, как всё оптимизировать.

На шинах Soft мы проехали только один круг, завтра проедем ещё несколько – нужно подготовить машину к квалификации. Что касается технической директивы по поводу гибкости переднего антикрыла, я не почувствовал больших перемен – всё было очень похоже».

Оливер Берман (19-й): «Сложный день, особенно вторая сессия – мы немного боролись с балансом на скоростных участках, я даже попал в инцидент, из-за которого потерял время, что очень обидно.

Ночью мы подумаем о том, как сделать поведение машины более предсказуемым. Думаю, если мы сможем вывести её в рабочий диапазон, то всё будет в порядке, ведь в первой тренировке мы показали приличный темп».

Рио Хиракава (17-й в первой сессии): «Хочу поблагодарить команду за возможность поработать с машиной. Асфальт был очень горячим, в такой ситуации легко перегреть шины. На торможении возникали проблемы – мы обсудили возникшие сложности и к началу второй тренировки команда внесла коррективы.

Сегодня я сделал большой шаг вперёд и по сравнению с Бахрейном чувствовал себя в машине гораздо увереннее. В этом году у меня запланировано ещё несколько пятничных тренировок, к которым я буду готовиться».

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