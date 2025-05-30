Connect with us
Футбол

Маркиньос: Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов для Парижа

Маркиньос: Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов для Парижа

    • Капитан ПСЖ Маркиньос подчеркнул важность финала Лиги чемпионов против "Интера" для клуба и болельщиков.

    "Это будет великолепный матч. У нас есть своя философия, и у "Интера" она тоже есть. Мы сделаем все возможное, чтобы все сложилось в нашу пользу.

    Я не хочу упустить эту возможность. Мы надеемся насладиться моментом, поскольку так трудно квалифицироваться в финал этого соревнования. Нам нужно выполнить свою работу, выиграть трофей, привезти его в Париж для наших болельщиков, для наших семей", – сказал футболист.

    Напомним, что финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis