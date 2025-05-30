Берра: Температурная деградация – ключевой фактор

В Pirelli подвели итоги первого дня работы на трассе в Барселоне, отметив рост скоростей по сравнению с прошлым годом.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Гран При Испании всегда проходит очень интересно с технической точки зрения, учитывая те непростые задачи, которые приходится выполнять гонщикам, и высокие нагрузки, которые испытывают машины и резина.

Этот год не стал исключением, и если говорить о нашей продукции, то она проходит очень суровое испытание, прежде всего в условиях довольно высоких температур.

Сегодня мы видели, что команды работали с резиной всех трёх составов, и все гонщики использовали как минимум по одному комплекту Hard, оставив на воскресенье только один комплект жёстких шин.

Похоже, что разница в скорости между составами соответствует нашим ожиданиям, она примерно 0,9 секунды между Hard и Medium, и порядка 0,6-0,7 секунды между Medium и Soft. Очень полезными были данные, собранные на длинных сериях кругов, особенно полученные от Mercedes: команда продлила эти серии больше, чем обычно, как на мягкой резине, так и на шинах средней жёсткости.

Поскольку асфальтовое покрытие очень абразивное, в воскресенье одним из ключевых факторов станет температурная деградация шин, установленных на заднюю ось. Чтобы попытаться как-то защитить заднюю резину, командам придётся обратить особое внимание на баланс машин, поскольку есть риск, что может возрасти нагрузка на передние шины, особенно на левое колесо.

При таком сценарии, если кто-то захочет продлить отрезок, надо будет принимать во внимание интенсивность и степень износа резины, особенно передней левой шины, которая работает с повышенной нагрузкой.

Уже сегодня состояние покрытия трассы заметно улучшалось; мы видим, что скорости растут, и время лучшего круга превышало прошлогодний показатель на полсекунды.

Если уже сейчас прикинуть, что нас ждёт в воскресенье, то легко предположить, что мы увидим сценарий, аналогичный тому, что было на Гран При Испании в 2024 году, когда в основном использовалась резина составов Medium и Soft, а гонка прошла с двумя пит-стопами».

Источник