В Формуле 1 заговорили о возвращении Никиты Мазепина

Никита Мазепин получил шанс на возвращение в Формулу 1 на фоне слухов о возможной продаже команды Alpine.

На этой неделе было объявлено, что после летнего перерыва Alpine возглавит Оливер Оукс, основатель Hitech GP, выступающей в Формуле 2 и Формуле 3. Однако выясняется, что за назначением Оукса может стоять нечто большее, чем просто замена руководителя команды.

Оливер Оукс совместно с бизнесменом из Казахстана Владимиром Кимом подавал заявку на участие команды Hitech GP в Формуле 1, но получил отказ от FIA. Немецкий Auto Motor und Sport пишет, что теперь Оукс вместе с Кимом стремятся войти в Формулу 1 «через Alpine». Не исключён вариант, при котором компания Renault вообще продаст свою команду Hitech.

Не секрет, что Оливер Оукс занимается карьерой Никиты Мазепина. Российский гонщик выступал за Hitech в Формуле 3 и Формуле 2. Кроме того, давно ходят слухи, что Дмитрий Мазепин, отец Никиты, является одним из инвесторов Hitech. Впрочем, официально это не подтверждалось.

Учитывая связи Мазепина с Оуксом, в Формуле 1 заговорили о возможном возвращении Никиты за руль.

В марте 2024-го Европейский суд признал недействительным решение о включении Никиты Мазепина в санкционные списки ЕС, что сильно повышает его шансы на возвращение. Впрочем, потенциальной проблемой может стать отсутствие у Никиты действующей суперлицензии, но это решаемый вопрос.

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