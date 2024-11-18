Вильнёв: Виттиха считали очень принципиальным и строгим

Несколько дней назад Нильс Виттих был уволен с поста гоночного директора Формулы 1, и эту новость наверняка ещё будут комментировать в дни Гран При Лас-Вегаса, а также не исключено, что у неё могут быть некие долгосрочные последствия.

Жак Вильнёв, чемпион мира 1997 года, полагает, что причиной увольнения Виттиха были не только решения, которые тот принимал на бразильском этапе сезона.

Жак Вильнёв: «Громкая новость о том, что Нильс Виттих оставляет эту должность за три этапа до завершения сезона, вызывает удивление. Мне бы хотелось знать, из-за чего это произошло? Мы этого не знаем, но не исключено, что всё это связано с чьими-то личными проблемами, которые не имеют никакого отношения к автоспорту.

В любом случае очень необычно, что подобные изменения происходят на такой стадии сезона. Виттих был заметной фигурой паддока, его считали человеком прямолинейным, очень принципиальным и строгим».

Безусловно, Вильнёв намекает на то же самое, о чём говорилось в эфире телеканала Sky Sports: «Между Виттихом и президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом были разногласия, которые и стали одним из факторов, приведших к таким событиям…»

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