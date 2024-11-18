Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Джейк Пол

В американском Арлингтоне (штат Техас) в ночь с 15 на 16 ноября состоялось интересное шоу бокса.

На ринг вышли 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон и 27-летний шоумен Джейк Пол.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

Бой проходил в формате 8 раундов по 2 минуты. На ринге Майк Тайсон и Джейк Пол устроили яркое шоу, не жалея друг друга.

По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73.

Перед боем Джейк Пол пообещал выплатить Майку Тайсону пять миллионов долларов, если тот продержится больше четырех раундов.

Напомним, за сам бой Тайсон получил гарантированные 20 миллионов долларов, а Пол – 40 млн.

sport.ua