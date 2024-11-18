Историческая победа, которая не помогла избежать вылета. Израиль – Бельгия 1:0. Обзор матча и видео гола

Результат первой очной встречи повлиял на результат группового этапа

Фото – beinsports.com

"Сине-белые" оформили дебютную викторию в элитном дивизионе соревнования. Несмотря на существенное преимущество "красных дьяволов" в контроле мяча (70%), номинальные хозяева нашли свой момент и не пропустили. Нападающий иерусалимского "Бейтара" Ярден Шуа забил через 13 минут после выхода на поле.

"Избранные" оставили свои ворота сухими второй раз подряд. Команда набрала 4 очка и догнала бельгийцев. В сентябре подопечные Тедеско выиграли 3:1, поэтому коллектив из Ближнего Востока отправляется в Дивизион В, а сборная королевства будет играть в плей-офф.

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Смотрите обзор матча 6 тура Лиги наций УЕФА

Будапешт. Bozsik Arena

Израиль – Бельгия 1:0

Гол: Шуа, 86

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