Историческая победа, которая не помогла избежать вылета. Израиль – Бельгия 1:0. Обзор матча и видео гола

Результат первой очной встречи повлиял на результат группового этапа
Фото – beinsports.com
"Сине-белые" оформили дебютную викторию в элитном дивизионе соревнования. Несмотря на существенное преимущество "красных дьяволов" в контроле мяча (70%), номинальные хозяева нашли свой момент и не пропустили. Нападающий иерусалимского "Бейтара" Ярден Шуа забил через 13 минут после выхода на поле.
"Избранные" оставили свои ворота сухими второй раз подряд. Команда набрала 4 очка и догнала бельгийцев. В сентябре подопечные Тедеско выиграли 3:1, поэтому коллектив из Ближнего Востока отправляется в Дивизион В, а сборная королевства будет играть в плей-офф.
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Смотрите обзор матча 6 тура Лиги наций УЕФА
Будапешт. Bozsik Arena
Израиль – Бельгия 1:0
Гол: Шуа, 86