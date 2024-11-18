Billie Jean King Cup Finals. Словакия обыграла Австралию в четвертьфинальном матче

Сборная Словакии вышла в полуфинал командного турнира в Малаге
Финал • Малага, Испания • 13-20 ноября • хард (зал)
АВСТРАЛИЯ 0-2 СЛОВАКИЯ
Кимберли Биррелл – Виктория Грунчакова 5:7, 7:6(4), 3:6
Айла Томлянович – Ребекка Шрамкова 1:6, 2:6
Эллен Перес/Дарья Сэвилл – Виктория Грунчакова/Тереза Михаликова отменён
Виктория Грунчакова выиграла 13 из 16 сыгранных одиночных матчей в командном турнире, в том числе пятый подряд.
Напомним, что в первом раунде соревнований словачки были сильнее сборной США.
Словакия впервые с 2002 года сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг. Соперницы теннисисток определятся сегодня в противостоянии Великобритании и Канады.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua