Billie Jean King Cup Finals. Словакия обыграла Австралию в четвертьфинальном матче

Сборная Словакии вышла в полуфинал командного турнира в Малаге



Финал • Малага, Испания • 13-20 ноября • хард (зал)

АВСТРАЛИЯ 0-2 СЛОВАКИЯ

Кимберли Биррелл – Виктория Грунчакова 5:7, 7:6(4), 3:6

Айла Томлянович – Ребекка Шрамкова 1:6, 2:6

Эллен Перес/Дарья Сэвилл – Виктория Грунчакова/Тереза Михаликова отменён

Виктория Грунчакова выиграла 13 из 16 сыгранных одиночных матчей в командном турнире, в том числе пятый подряд.

Напомним, что в первом раунде соревнований словачки были сильнее сборной США.

Словакия впервые с 2002 года сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг. Соперницы теннисисток определятся сегодня в противостоянии Великобритании и Канады.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua