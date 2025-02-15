Манама. Сачко восьмой раз в карьере стал чемпионом “челленджера” в парном разряде

Украинский теннисист Виталий Сачко стал чемпионом “челленджера” в Бахрейне в парном разряде



Манама, Бахрейн • 10-16 февраля • хард • $200,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Виталий Сачко/Бейбит Жукаев (Украина/Казахстан) – Иван Лютаревич/Люка Санчес (-/Франция) 6:4, 6:0

Финальный поединок продолжался 57 минут. Сачко и Жукаев четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки (у соперников – два эйса и шесть двойных), проиграли один гейм на своей подаче и сделали пять брейков.

Путь к титулу:

R1: Фадзин Сунь/Аорань Ван (Китай) – 6:3, 7:5

QF: Влад Виктор Корня/Серхио Мартос Горнес (Румыния/Испания, 1) – 6:7(4), 6:3, 10-4

SF: Васил Кирков/Барт Стевенс (США/Нидерланды, 3) – 7:6(4), 6:7(1), 10-4

FR: Иван Лютаревич/Люка Санчес (-/Франция) 6:4, 6:0

Для Виталия и Бейбита это был первый совместный турнир. 27-летний Виталий Сачко десятый раз сыграл в финале “челленджера” в парном разряде и завоевал свой восьмой титул. В одиночном разряде на этих соревнованиях украинец проиграл в финале квалификации.

За свою победу в Манаме Сачко заработал 4950 долларов США призовых и 125 рейтинговых очков. В мировом парном рейтинге он поднимется сразу на 40 позиций и займет 166-е место.

btu.org.ua