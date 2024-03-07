Индиан-Уэллс. Маррей восьмой раз победил Гоффена, Дрэйпер и Юбэнкс проиграли в первом круге

Результаты первого игрового дня на турнире «Мастерс» в Индиан-Уэллс

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $11,918,990

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) — Давид Гоффен (Бельгия, Q) 6:3, 6:2

Брэндон Накашима (США, WC) — Кристофер Юбэнкс (США) 6:3, 7:6(3)

Александр Шевченко (Казахстан) — Доминик Кепфер (Германия) 6:3, 1:6, 7:6(3)

Танаси Коккинакис (Австралия) — Маркос Гирон (США) 6:3, 7:5

Кристофер О’Коннелл (Австралия) — Джек Дрейпер (Великобритания) 1:6, 6:3, 6:2

Янник Ганфманн (Германия) — Педро Качин (Аргентина) 6:7(7), 6:4, 6:1

Таро Даниэль (Япония) — Даниэль Элаи Галан (Колумбия) 6:4, 6:1

Фабиан Марожан (Венгрия) — Юрий Родионов (Австрия, LL) 6:3, 6:2

Маттео Арнальди (Италия) — Люка ван Аш (Франция) 7:6(6), 7:6(3)

Душан Лайович (Сербия) — Эмил Руусувуори (Финляндия) 7:5 прерван из-за дождя

Денис Кудла (США, Q) — Констан Лестьенн (Франция, Q) 6:3, 2:2 прерван из-за дождя

Люка Пуй (Франция, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия) 2:1 прерван из-за дождя

Энди Маррей одержал свою 31-ю победу на BNP Paribas Open (его лучший результат на турнире — финал в 2009 году). Британский теннисист одержал восьмую победу в восьмом матче против Давида Гоффена. Во втором раунде 36-летний Энди Маррей встретится с пятой ракеткой мира Андреем Рублевым. Это будет их третий поединок и первый с 2021 года (счет личных встреч 1-1).

Брэндон Накашима сравнял счет в очных противостояниях с Кристофером Юбенксом (1:1) и одержал первую победу на турнире ATP с октября прошлого года. Далее Накашима встретится с 32-м сеяным Иржи Легечкой, которому проиграл в прошлом году на «Мастерсе» в Торонто.

Кристофер О’Коннелл выиграл первый матч в основной сетке «Мастерса» на харде. Австралиец второй раз за две встречи обыграл британца Джека Дрейпера. Во втором раунде О’Коннелл сыграет против шестой ракетки мира Александра Зверева. В прошлом году Кристофер победил немца на грунте в Мюнхене и проиграл ему на харде в Дубае.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua