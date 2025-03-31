Элина Свитолина – 14-я теннисистка в истории, заработавшая на теннисном корте более 25 млн. долларов

Украинская теннисистка Элина Свитолина пересекла отметку в 25 млн. долларов призовых, которые она заработала за свою карьеру



Элина стала 14-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь такого результата и восьмой среди действующих игроков.

Лидирует в списке наибольшего количества заработанных призовых американка Серена Уильямс, на счету которой 94,8 млн. долларов. Следом за ней идет ее старшая сестра Венус, с результатом – 42,6 млн. долларров. На третьей позиции – румынка Симона Халеп – 40,2 млн. долларов.

ТОП-5 украинских теннисисток по заработанным призовым*

1. Элина Свитолина – 25 млн. долларов

2. Леся Цуренко – 6,9 млн. долларов

3. Марта Костюк – 5,5 млн. долларов

4. Даяна Ястремская – 5,1 млн. долларов

5. Катерина Володько (Бондаренко) – 4,3 млн. долларов

* – Все суммы указаны без учета налогов

Напомним, что на этой неделе Элина Свитолина вернулась в топ-20 мирового рейтинга и проводит там уже 350-ю неделю в карьере.

btu.org.ua