Хаккинен и Култхард едут на гастроли

Мика Хаккинен и Дэвид Култхард собираются в тур по городам Великобритании и Ирландии, в рамках которого они поделятся с болельщиками историями из своей карьеры.

Дэвид Култхард: «С нетерпением жду начала этой поездки, в которой мы с Микой сможем спокойно поговорить с аудиторией о сегодняшней Формуле 1, нашем участии в гонках и, конечно же, о том, кто из нас был быстрее!

Мы оба по-прежнему очень активны в Формуле 1, этот сезон уже обещает стать одним из самых ярких, так что недостатка в темах для обсуждения не будет. Зрителей ждёт гораздо более личный диалог, чем перед объективом телекамеры».

Первое выступление состоится 22 сентября в Королевском концертном зале в Ноттингеме, а 23-го их ждут в филармонии Ливерпуля.

Источник