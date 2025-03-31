Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч рассказал, как бы в современном хевивейте выглядел Джоджд Форман.

«Если бы Форман жил в современную эру бокса то вы бы забыли обо всех нынешних топах супертяжелого веса. Я думаю, что Форман победил бы и Усика, потому что он слишком большой. Никто бы не смог сейчас тягаться с Джорджем. Форман бы сейчас забил всех и порвал на куски», – сказал Фроч.

22 марта 2025 года боксерский мир всколыхнула трагическая весть – на 76-м году жизни перестало биться сердце у легендарного супертяжеловеса Джорджа Формана.

sport.ua