ВИДЕО. Вот это прибытие. Усик поразил фанов стильным видом перед реваншем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

17 декабря происходит первое медиасобытие недели большого бокса в Саудовской Аравии – Grand Arrivals (большое прибытие).

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большое шоу бокса с мегафайтом. На ринге сразятся украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

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Александр прибыл на первое медиасобытие недели перед большим реваншем и поразил фанатов своим новым фиолетовым костюмом.

ВИДЕО. Эффектное прибытие. Усик поразил фанов стильным костюмом перед реваншем

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