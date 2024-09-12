ФОТО. Чемпион мира в легком весе перенес операцию и пропустит следующий бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон опубликовал в информацию о том, что ему была сделана операция на руке, из-за которой он не смог принять участие в поединке с Джо Кординой, запланированном на 12 октября.

«Неисповедимы пути Господни. Несмотря на взлеты и падения, я по-прежнему голоден и мотивирован, как никогда раньше. 2025 год будет моим лучшим годом. Операция прошла отлично, это небольшая заминка для большого возвращения», – подписал фото на больничной койке Стивенсон.

Шакур намерен вернуться в феврале и сразу же выйти на бой с Уильямом Сепедой.

sport.ua