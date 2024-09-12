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Футбол

Легенда Арсенала: Доку лучше Сака

Экс-футболист аргументировал своё мнение

Легенда Арсенала: Доку лучше Сака

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес сравнил вингера "канониров" Букайо Сака со своим визави по позиции из "Манчестер Сити" Джереми Доку.

    "Букайо все еще не хватает определенного уровня стабильности и опыта, особенно в больших играх. Возможно, в этом сезоне, особенно в Лиге чемпионов, он покажет себя более убедительно, чем в прошлом сезоне, когда это будет иметь значение.

    Например, по моему мнению, Джереми Доку из "Ман Сити" немного лучше, потому что он техничнее, у него лучшие навыки дриблинга и он более изобретателен", – сказал француз в интервью Wettbasis.

    Сака выступает за основную команду "Арсенала" с 2018 года. На счету Букайо 59 забитых мячей и 56 ассистов в 229 матчах за лондонский клуб.

    www.ua-football.com

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