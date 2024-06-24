Голепад в концовке встречи. Уругвай — Панама 3:1. Видео голов и обзор матча

Успешный старт одного из фаворитов
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Сборная Уругвая одержала победу над национальной командой Панамы в рамках первого тура Кубки Америки.
Счёт в поединке в первом тайме открыл Максимиллиано Араухо. На 85-й минуте преимущество подопечных Бьельсы увеличил Дарвин Нуньес, а в компенсированное время команды обменялись ещё по одному голу.
На данный момент Уругвай делит первое место в группе C с хозяином турнира — сборной США.
Кубок Америки-2024
1 тур, группа C, 24 июня
Уругвай — Панама 3:1
Голы: М.Араухо 16, Нуньес 85, Винья 90+1 — Мурильо 90+4