Клуб Довбика представил новую домашнюю форму сезона 2025/26.

Итальянская "Рома" рассказала об идее новой формы.

"В новом домашнем комплекте использованы оттенки желтого и красного, ставшие знаменитыми на футболках начала 90-х годов, а дизайн напоминает наши самые культовые футболки adidas. Это слияние традиций и современности, призванное разжечь страсть болельщиков "Ромы", отдать дань уважения прошлому клуба и переосмыслить самые популярные черты футболок, созданных для "Ромы" компанией Adidas", – написал клуб.

Клуб показал фотографии нового комплекта:

"Желтый цвет логотипа Adidas, отделка и три полоски, украшающие плечи, создают энергичный образ в сочетании с темно-красным цветом, который составляет основу комплекта. Круглый вырез украшен официальной надписью "AS ROMA" на спине, предлагая штрих, который усиливает связь с визуальной идентичностью клуба и подчеркивает современность стиля", – написал клуб.

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К слову, "Рома" проведёт первый домашний матч против "Болоньи" 23 августа.

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