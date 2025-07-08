Украинская киберспортивная студия Maincast, известная своими высококачественными трансляциями мировых турнирных лиг, выходит на новый уровень. Компания официально объявила о запуске Maincast Sport — инновационного мультимедийного канала, который объединит трансляции классического спорта и киберспорта в едином пространстве. Про это сообщает редакция euro.com.ua

Новый формат спортивного контента

Проект Maincast Sport — это не просто канал с повторами матчей. Это полноценная цифровая платформа с прямыми эфирами, лучшими моментами игр, архивами соревнований и возможностью следить за актуальными спортивными дисциплинами в режиме реального времени.

Главная цель проекта — объединить болельщиков спорта и киберспорта, предлагая каждому зрителю контент, соответствующий его интересам. Среди заявленного контента — матчи по футболу, баскетболу, хоккею, а также топовые киберспортивные дисциплины, включая Dota 2, CS2, Valorant и інші.

«Мы хотим, чтобы зрители, независимо от того, увлекаются ли они футболом или CS2, могли получать удовольствие от трансляций в одном месте — в высоком качестве и с живой подачей», — заявили в пресс-службе Maincast.

Новые возможности для зрителей

Maincast Sport будет доступен через цифровые платформы и планирует развивать собственную экосистему: от мобильных приложений до умных ТВ-интерфейсов. Особое внимание уделено интерактивности — зрители смогут переключаться между трансляциями, смотреть хайлайты и участвовать в обсуждениях.

Компания обещает регулярное добавление новых дисциплин и форматов, что сделает платформу максимально гибкой и интересной для широкой аудитории.

Такой шаг от Maincast — это не только ответ на растущий спрос на стриминг, но и вклад в развитие украинского медиарынка. Запуск Maincast Sport делает Украину одним из новаторов в объединении спорта и киберспорта в рамках одной медийной экосистемы.

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